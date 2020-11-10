生技指數面臨年線保衛戰

近期市場對於美國總統大選的緊繃情緒算是明顯舒緩，喜上加喜的是，日前美國製藥大廠輝瑞的新冠疫苗試驗結果出爐，有效性高達90％，激勵國際股市當天瞬間大幅噴出，股價因疫情萎靡的迪士尼、嘉年華郵輪等觀光類個股，當天分別收漲11.87％、39.29％。

然而，受疫情強漲的主流科技個股反倒普遍出現資金撤出的賣壓，如亞馬遜、臉書、Netflix的收盤跌幅高達5～8％不等，在這樣大板塊輪動的走法下，台股10日表現也呈高檔震盪格局。

短線上疫苗出爐的消息讓市場波動較為劇烈，光是從生技指數的成分股就可看出，呈現幾家歡樂幾家愁的漲跌互見，大江、泰博、岱宇單日跌幅都高達9％以上，但也有如精華、高端疫苗、金可漲幅高達3％以上，甚至喬山漲幅更高達9％以上。

整體而言，生技指數權重股中，前兩大權重股合一、大江是近期外資主要提款股，股價走勢也都呈現均線空頭排列，是這波生技指數持續偏弱的主要原因，雖然前幾大權重股都呈現較弱勢格局，但其中也有幾檔相對強勁，如精華、晶碩的線型仍維持多方架構。

就線論線，台灣生技指數在今年10月26日跌破為期一個多月的整理區間後，已維持兩周的偏空整理，目前指數仍面臨年線保衛戰，加上緩步向下的月線反壓，台灣的生技股恐非近期資金聚集所在。