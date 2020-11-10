疫苗振奮 美元轉強、歐元承壓

疫苗利多消息大幅提振市場對全球經濟和貿易的信心。美債殖利率走升帶動美元轉強，代表避險貨幣的日圓走跌。先前德國聯邦統計局公布9月出口較前月增加2.3％及貿易順差擴大至178億歐元，良好的經濟數據帶動歐元走強，惟疫苗消息公告後，美元的轉強使歐元漲勢受到抑制。

客觀來看，疫苗測試達成良好的結果並不代表短期能順利普及並抑制疫情，在大利多衝擊市場後，投資人仍要關注歐元區整體經濟復甦與美元指數情形。

展望近幾個交易日，有許多歐元區經濟數據將公布，12日將公布德國10月消費者物價指數年率終值，及歐元區9月工業生產年率，歐洲央行也會公布經濟公報。13日歐央行長與德國央行行長會發表講話，也會發佈歐元區第三季度GDP年率修正值。美國大選與疫苗利多消息席捲市場後，投資人可持續留意經濟數據，觀察市場復甦情況。

技術面觀察，以美國芝加哥商業交易所（CME）的歐元日線來看，11月4日收十字黑K後，連續兩日長紅轉強，不過9日又遭上方高檔壓力區壓回，延續區間震盪整理格局。

除了「歐元兌美元匯率期貨」以及「美元兌日圓匯率期貨」外，臺灣期貨交易所考量我國外匯市場現況，英鎊兌美元及澳幣兌美元匯率交易相當活絡，加上此二匯率之波動程度高，市場存在相關之衍生性商品避險及交易需求，為滿足市場需求，於2018年1月22推出的「英鎊兌美元匯率期貨」及「澳幣兌美元匯率期貨」二項新商品，可發揮多元商品之綜效。