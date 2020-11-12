豪宅王轉戰文山區投彩蛋 – 元利台大公館

全台「豪宅王」元利機構繼打造完成建築業膾炙人口、家喻戶曉的「One Park Taipei」與「和平大苑」之後，將轉戰台北市文山區，投下令人驚豔的房市「彩蛋」，推出最小24坪起跳的預售精緻豪宅「元利台大公館」，為近20年以來破天荒之舉。

元利機構總裁、連鎖超市龍頭全聯實業董事長林敏雄「十年磨一劍」精心打造的豪宅代表作「One Park Taipei」，座落大安森林公園第一排，在國際級建築巨擘普立茲克獎大師Richard Rogers操刀設計下，已榮獲CTBUH世界高層建築與都市人居學會評選的「最佳高層建築傑出獎」，首開台灣建築業住宅史上的先河，奪得此殊榮，其32樓也以每坪299萬元單價，穩坐全台最高單價「豪宅王」寶座。

最近元利機構最新力作，位在文山區鄰近師大公館校區的溪洲街，推出新案「元利台大公館」，由於元利機構的品牌效應，加上精華地段的小宅相當炙手可熱，因此在尚未公開卻已未演先轟動。

全案委由代銷龍頭「海悅廣告」代為銷售，訴求坐擁師大公館校區樹海、十里河濱綠帶，距捷運萬隆站約9分鐘步行時間，基地面積約610坪，興建地上15樓、5樓、地下4層的AB兩棟建築，規劃24~36坪、2~3房產品，共117戶，總銷約23億元，預計2023年完工。

元利機構副總經理吳麗謹表示，元利機構向來都採先建後售，此次轉戰文山區師大公館校區附近推案，由於市場小坪數住宅相當缺貨，因此罕見改採預售，壓低門檻至最小24坪起跳的精品小宅，這是元利近20年來首次推出，甫開賣已獲客戶佳評不斷。

海悅廣告業務部協理王中芳表示，「元利台大公館」是CP值超高的精品住宅，既有元利的品牌，又擁有台北市中心台大公館生活圈、坐擁公園、綠帶、河景，最小24坪即可入手；每坪開價從八字頭起跳，總價2,100多萬元起，是台北市相當「迷人」的總價帶。

海悅廣告專案經理翁偉倫表示，「元利台大公館」是元利機構近幾年來首見的精品小宅，也是捷運萬隆站週邊近10年來首度推出的預售新案，不但擁有元利機構的品牌，更有「一高、二捷、三橋、四快」的交通優勢，與師大公館校區樹海為鄰的台大公館生活圈；在建築規劃和選材用料上，更是精挑細選，十足講究。

基地車行約10鐘即上水源快速道路，串聯雙北重要城市。圖/海悅國際開發

全案委由曾獲德國iF傳達設計建築獎的重量級建築師李文勝操刀，建築風格散發濃厚人文氣質；室內燈光設計，則邀請連續3年榮獲國際照明IIDA優勝獎的陳宇晃負責；公共設施，則由空間美學藝術師寬衍室內設計王思敏演繹。另外，室內平面也相當有巧思，2房產品也可以作到「ㄇ」字型的大器衣帽間。

「元利台大公館」邀請自然流派李文勝建築師親自操刀擘劃，將自然與生活人文風格帶入建築中。圖/海悅國際開發

在建材配備方面，元利機構也「阿沙力」的精挑細選德國第一品牌國寶級廚具Noblessa、全球智慧門鎖品牌Yale耶魯電子鎖等，浴室更同時搭配四合一暖風機，並配備Hansgrohe淋浴花灑、TOTO馬桶，小豪宅也有奢華享受。

專案經理翁偉倫表示，「元利台大公館」每坪開價約80~95萬元。其中，36坪3房產品去化最快。自10月9日正式公開以來，已銷售三成左右佳績，已吸引來自中正、大安、文山及新北市區等客戶青睞。

元利台大公館

貴賓專線：02-2930-8688

了解詳情：https://bit.ly/2HTN3Ih