疫苗療效樂觀 台指期夜盤狂噴百點

美藥廠輝瑞（Pfizer）研究數據報喜，第三期臨床試驗疫苗抵禦新冠病毒效用超過9成，激勵美道瓊期貨指數盤中大漲1,700點，台指期9日夜盤噴出，一度上漲超過200點，暫報13,324點，漲幅近1.5％，續創歷史新高。

法人表示，大盤價量齊揚，技術面呈現帶量跳空突破近3個月來所形成的大箱型區間整理型態，預期只要回測守穩13,000點，盤勢將可持續維持強多格局。

另外，目前電子股指數、非金電指數以及金融股指數均與大盤同步呈現連續6日收漲，顯示本波台股上攻13,000點為電子族群與非電子類股全面上漲所帶動，尤其台積電尚未續創歷史新高，但大盤卻在周一領先改寫歷史新高，相較7月至10月期間大盤挑戰萬三關卡完全靠電子權值股帶動，盤面上漲架構已出現明顯不同。

預期在各大類股皆有輪漲表現的架構下，將有利台股站穩13,000點，後市可望展開另一波段漲勢，因此，可積極擇股偏多價差操作，選股優先關注Q3財報亮麗或下半年營運樂觀且股價續創波段新高或突破均線壓力個股。

另在其他夜盤期貨商品部分，美國道瓊期貨盤中上漲1,124點，成交價暫報29,748.00，成交口數達8,907口；美國標普500期貨上漲86點，成交價來到3,650點；美國那斯達克100期貨則逆勢下跌317點，暫報12,071點。