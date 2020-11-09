油價大漲近3％ 布蘭特期油升破40美元

民主黨總統候選人拜登搶先在川普之前奪下入主白宮的門票，市場的風險偏好為之大振，周一國際原油價格大漲近3%，布蘭特期油一舉漲破每桶40美元大關。

追隨其他金融市場大漲，周一國際油價扭轉了上周五重挫4%的低迷走勢。目前ICE布蘭特1月期油勁揚2.74%，報每桶40.53美元。紐約12月期油上漲2.8%，報每桶38.18美元。

雪梨CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy表示，今天早上的交易有些風險偏好增強的味道，反映出市場對拜登將入主白宮，但共和黨將保住參議院控制權的信心正持續增強。從市場角度來看，這個結果是理想的，沒有任何一方完全掌控國會，所以貿易戰與加稅基本上已不在討論之列。

他並表示，在美國大選即將塵埃落定之際，現在投資人的焦點可能轉向來勢猛烈的新一波疫情。

根據路透社統計，全球新冠狀病毒感染數已經突破5000萬人，的美國單日新增病例數連續4天創下新高記錄，上周六單日亦有超過13萬1,420人確診，目前該國的累計確診數即將突破千萬大關。大選過後，美國聯邦與各地政府會如何應對疫情，以及拜登就職後是否將如同先前提出的政見一樣採取激進措施防疫，將成為市場關注焦點。

此外，美國原油產出料將增加，因生產商正在汲取許多「鑽探未完成油井」（drilled but uncompleted wells,DUCs）以擴大產能。數據顯示，截至上周，美國運作中的油氣設施數量已連續第8周增加。

（時報資訊 柯婉琇）