川普自行宣布勝利 台指期攻高

美國大選陷入膠著，短期內無法確定結果，仍要視關鍵搖擺州的戰局而定，然共和黨候選人川普已準備自行宣布當選，並主張最高法院應停止繼續計票，美股三大指數期貨4日集體走揚，連帶台指期夜盤同步收紅。

先前民主黨候選人拜登的民調遙遙領先川普約10個百分點，但開票結果並不如原先預期，川普再度上演2016年榮光，不但德克薩斯州、佛羅里達州及俄亥俄州等關鍵地區皆成功奪下外，仍在計票的搖擺州也多由川普暫時領先，法人認為決勝州將落在擁有20張選舉人票的賓州。

此前美股已經提前反映拜登當選後的對股市造成的壓力，然川普的反攻號角響起後，華爾街同步獲得激勵，先前觀望的買盤可望陸續回籠，美股4日早盤有望繼續開高，台灣期交所內的道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨目前漲點依序暫報95點、24點與142點。

台股方面，大盤受惠美股多頭氣焰再起，4日不僅回補10月29日的空方缺口，同時收復所有均線，技術面重返多方軌道，終場上漲131點，以12,867點作收，台指期夜盤繼續走揚13點，暫收12,877點。

期貨淨多單方面，外資4日續買台股61.45億元現貨，並反手加碼321口期貨多單，未平倉淨部位約3.18萬口多單。