美股三手力撐 台指期續跌

美股29日短暫結束拋售潮，四大指數全面收紅，主要功臣除美國第三季國內生產毛額（GDP）創單季最大成長外，蘋果等尖亞股財報也均優於市場預期，以及美國總統川普稱選後將推大規模刺激法案，反觀台指期30日早盤持續走跌。

美股道瓊指數29日漲幅最低，僅0.52％，收在26,659點，那斯達克指數與標普500指數則分別上漲1.64％、1.19％，費半指數更有2.73％漲幅。台灣期交所內的美股三大指數期貨30日早盤卻依舊收黑，道瓊指數期貨、標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨依序下跌333點、24.5點與40點。

個股方面，蘋果上季度營收與每股盈餘分別為647億美元及73美分，雙雙優於市場預期，然中華地區營收較去年同期猛跌28.5％外，公司也不提供2021年第一季度財測，導致股價上檔承壓，盤後下跌4.22％。

台股方面，儘管美股短線反彈，大盤不改觀望態度，法人預期在11月3日大選造成的不確定因素尚未排除前，指數都較難有所表現，目前跌點暫報0.29％，收在12,624點，台指期暫收12,529點，跌點達74點。

櫃買指數30日早盤一度翻紅，目前回落至平盤附近，櫃買指數期貨小漲1.25點、富櫃200指數期貨走跌31點，台灣永續期貨及台灣生技期貨也各有48點與14點的跌點。