美GDP大反彈 台指期反收黑

美國商務部29日公布美國第三季國內生產毛額（GDP）年化季增率高達33.1％，不但優於市場原先預期，更是創下歷史單季最大成長，然這並不足以支撐整體經濟恢復疫情前水準，美股四大指數29日早盤開平，台指期更率先跌破12,600點。

美國第三季GDP大幅反彈主因在於個人消費與房地產市場皆出現顯著增長，不過絕對金額仍遜於去年第四季GDP的19.25兆美元，加上疫情問題持續發酵，儘管上周初請失業金人數同樣釋出佳音，美股四大指數追價買盤依舊保守。

美股道瓊指數29日早盤持續收黑外，那斯達克指數、標普500指數及費半指數皆小幅翻紅，台灣期交所內的道瓊指數期貨與標普500指數期貨各自下跌223點及18點，那斯達克100指數期貨上漲41點。

個股方面，美股盤後蘋果、亞馬遜、臉書及Alphabet皆將公布上季度財報，其中蘋果財報被視為與台股連動性最高，iPhone12系列新機發表後的銷售狀況也是法人焦點。

台股29日缺乏主流領頭，短線形成向下的跳空缺口，終場下跌130點，以12,662點作收，台指期夜盤持續走弱，目前跌點暫報15點，收在12,588點。期貨淨多單方面，外資29日續賣台股160.97億元現貨，並同步減碼3,780口期貨多單，未平倉淨部位約2.54萬口多單。