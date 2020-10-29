三空環繞 台指期12,600點保衛戰

疫情、選舉、紓困案等三大不確定因素環繞台、美股市，美股自26日出現較大跌幅後，經過一日的休息，美股四大指數28日再度殺紅了眼，同步重挫逾3％，連帶拖累台股29日早盤跳空開低，台指期更率先回測12,600點整數大關。

全美高達12州的染疫住院人數創歷史新高紀錄外，美國選舉進入白熱化階段，兩黨在搖擺州的民調皆未能取得顯著領先，加上紓困案的僵局遲遲未果，投資人信心動搖，美股道瓊指數28日重挫943點，收在26,520點，一舉跌破年線，那斯達克指數、標普500指數與費半指數也有3％以上跌幅。

台灣期交所內的美股道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨受現股拖累，29日早盤跌點依序暫報583點、70.75點、322點。

亞股29日開盤後一片臉綠，台股更向下跳水，直接摜破季線，印證盤久必跌的說法，目前跌點暫報109點，收在12,684點，台指期同步收黑，暫收12,615點，跌點為129點。

櫃買指數29日早盤下跌0.73％，以162點作收，櫃買指數期貨與富櫃200指數期貨分別走跌1.2點與59點、台灣生技期貨與台灣永續期貨也各有7點與71點的跌點。