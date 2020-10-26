美股大跌 台指期夜盤淡定

美股周一受疫情升溫影響，道瓊盤中一度大跌逾400點，失守28,000點整數大關，不過，台指期26日夜盤表現相對淡定，指數最高翻紅上漲2點，目前平盤暫報12,860點，成交口數1.15萬口。

法人指出，歐美新冠肺炎二次疫情升溫，新增確診人數持續增加，導致國際股市拉回整理，加權指數26日也呈現震盪走勢，多空激烈拉鋸，但從盤面類股表現來看，包括航運、塑化原料、造紙等族群強勢上攻，類股輪動態勢可望延續。

市場分析，由於美、法單日新增確診人數分別達到近8.4萬例及5.2萬例新高，傳出西班牙、義大利等國已重啟限制措施，愛爾蘭並再次全面封城，創下歐洲首例。受到外在因素干擾，大盤維持呈現高檔震盪格局，目前加權指數仍持穩在5日及10日線之上，短多續占居上風，有待多方仍有待進一步表態，建議關注美國重量級企業包括蘋果、臉書、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet等將公布財報。

其他期貨商品夜盤交易狀況，美道瓊期貨盤中下跌186點，暫報27,825點，成交口數2,836口；美國標普500期貨成交價3,426.50點，下跌5.5點；美國那斯達克100指數則獲買盤推升，指數由黑翻紅，盤中上漲56點，來到11,664點，盤中漲幅0.48％。