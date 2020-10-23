紓困協議將敲定？台指期翻黑

美國紓困案雖已超過美國眾議院議長佩洛西在18日設下的48小時通牒期限，但佩洛西22日宣稱兩黨仍已經達成初步協議，激勵美股四大指數22日由黑翻紅，終場全面翻揚，台指期23日早盤卻在開高後一路震盪走低，目前小跌26點。

佩洛西表示，紓困案及將出爐，不過對部分議題，兩黨仍需花時間才能擬好方案並進行投票。要在大選前夕正式解決並非易事，尤其23日早盤時間兩位總統候選人正進行最後一輪辯論會，也讓股市觀望氣氛加重，並不利多頭氣勢的延續。

美股道瓊指數22日以28,363點作收，漲幅0.54％外，那斯達克指數、標普500指數及費半指數也均有不到1％漲幅。台灣期交所內的美股三大指數期貨23日早盤走勢卻趨向分歧，道瓊指數期貨與標普500指數期貨各自上漲220點與27.5點，那斯達克100指數期貨卻小跌14點。

台股方面，早盤開高後一路回跌，大盤目前暫報12,883點，跌點0.26％，期貨呈相同走勢，小跌26點，暫收12,810點。

反觀櫃買指數23日早盤相對強勢，目前漲幅暫報0.26％，櫃買指數期貨與富櫃200指數期貨分別上漲0.35點與14點、台灣生技期貨與台灣永續期貨則分別上漲30點及下跌9點。