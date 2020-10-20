市場態度保守 台指期平盤震盪

雖然美股四大指數20日全數收紅，但漲幅有限，主因在於眾議院議長佩洛西18日設下的最後48小時通牒將到期，但兩黨並未出現達成共識的跡象，選前完成協議的機率再度降低，加上歐洲疫情的惡化，台指期20日夜盤同步震盪。

美股道瓊指數20日早盤上漲0.62％外，那斯達克指數、標普500指數及費半指數也均有0.4～0.7％左右漲幅。台灣期交所內的道瓊指數期貨、標普500指數期貨則依續上漲155點、11點，那斯達克100指數期貨下跌18點。

個股方面，盤後Netflix與德州儀器皆將發布上季度財報。Netflix受惠宅娛樂興起，法人預期第三季度新增訂閱用戶數應較上半年小幅放緩，預估介在250～280萬人左右，但以長線來看，串流影音平台的興起已形成長期趨勢，Netflix在內容與版權上優於同業，具產業領導地位，外資紛紛給予正面肯定。

台股方面，大盤20日成交量再度萎縮，單日成交值不足1,500億元，追價意願明顯下滑，終場下跌45點，以12,862點作收。台指期夜盤目前則小幅走揚24點，暫報12,879點。

期貨淨多單方面，外資20日轉賣台股20.17億元現貨，且同步減碼2,349口期貨多單，未平倉淨部位約2.64萬口多單。