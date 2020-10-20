經濟復甦趨緩 抑制油價向上

近期北半球開始進入秋季，造成疫情加速擴散，歐洲也在入秋之後疫情飆升，成為此次的重災區。美國先前疫情稍有緩和，然卻再次惡化，醞釀下一波疫情高峰，這些因素都是造成全球經濟復甦變得更緩慢，導致近期的油價無法向上攻堅。

在供給方面，在OPEC減產豁免的利比亞，近期重啟了他們國內最大的油田（夏拉拉）。一位知情人士說，該油田最初產量約為4萬桶／天，在十天之內達到近30萬桶／天。這位因未獲授權對媒體發言而匿名的人士說，這將使利比亞每天的總產量近乎翻倍，達到約60萬桶／天，給OPEC再添難題。

在需求方面，起初市場預期都太樂觀，預計全球石油需求能在這一兩年內恢復，但近期IEA國際能源署的報告顯示，能源需求於2023年開始逐漸恢復，直到2025年能才能恢復原有的水準。

摩根大通分析師表示，原OPEC預定2021年初減產幅度將從770萬桶／日放寬至580萬桶／日之計畫，可能會考慮到石油需求前景的不確定性，而向後推遲一個季度。若OPEC沒在此做任何應對，由上述可知，原油價格非常脆弱。

另，19日美國眾議院長裴洛西為刺激法案談判發出最後48小時通牒，希望大選前達成協議。若近期內能達成協議，勢必會為原油帶來一股上漲的動能，在13日CFTC大額交易人持倉報告顯示，輕原油的管理基金淨多單較前一周減少9,062口、至293,829口，目前已連三周下降，表示較偏投機性質的管理基金對後市轉趨保守，若刺激法案協商未果，油價可能將呈區間震盪偏弱整理。