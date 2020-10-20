美股高檔整理 聚焦四因素

近期影響美股的因素包括企業財報、經濟數據、疫苗研發進展及經濟激勵方案進展。關於企業財報，率先公布財報的個股包括嬌生、摩根大通與花旗銀行，接著有艾司摩爾、聯合健康、美國銀行與高盛，財報優於市場預期，不如預期的則有富國銀行與聯合航空公司。

到目前為止，美企第三季財報有機會上修，但在獲利大都優於預期的情況下，股價表現卻差強人意，應該是獲利了結的機率較高。至於經濟數據方面，受新冠疫情升溫的影響，失業率攀高、勞動參與率降低，以初次申請失業救濟金人數為例，截至10月10日止，申請人數為89.8萬人，高於前期的84.5萬人。

生技公司禮來、強生暫停疫苗試驗也造成部份市場信心不足。不過，美國製藥大廠輝瑞表示，如新冠疫苗試驗產生積極療效與安全數據，則或將在11月第三周向美國食品藥品管理局（FDA）申請緊急使用授權。

另外，新一輪經濟激勵方案兩黨協商似乎無望，眾議院議長裴洛西希望能盡快達成協議，但來自參議院共和黨的阻礙仍高。此時，聯準會官員呼籲，由於經濟復甦可能漫長、且充滿不確定性，不僅需要貨幣政策的支持，財政政策更加重要。

就技術面來看，美股三大指數期貨反彈走勢暫歇，轉為高檔整理格局。由於美股基本面普遍優於預期，對美股看法維持中性偏多，投資人可多加利用期交所推出的「美國道瓊期貨」、「美國標普500期貨」與「美國那斯達克100期貨」三項商品進行交易參與行情，仍須嚴格執行停損。