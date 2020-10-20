台指期 觀望氣氛濃厚

隨前一日美股皆走弱拖累，台股20日拉回整理，終場收在最低12,862點，下跌45點、0.36％，成交金額縮減至1,482億元，創10月來最低量，台指期則下跌37點，收在12,856點，外資期貨淨多單大幅減碼2,385口，未平倉口數降至26,384口。

在價差方面，台指期逆價差縮至7.37點，電子期轉為正價差0.4點，金融期逆價差縮至0.81點。

在現貨籌碼面上，三大法人小幅賣超28.4億元，其中，外資賣超20.2億元、投信小幅買超3.6億元、自營商小幅賣超11.9億元。專家表示，在美國總統大選即將來到的影響下，台股量能依舊不足，短線仍以高檔震盪格局看待。

永豐期貨指出，美國紓困方案在大選前達成機率不高，加上總統大選同為不確定因素，台股20日多於盤下震盪，早盤一度翻紅，惟尾盤台積電遭賣壓調節，台股終場收黑，失守12,900點關卡，但守住5日線。短期市場觀望氛圍濃厚，預期指數呈震盪，須謹慎操作。

臺灣期貨交易所於109年10月21日調高碩禾期貨契約（NGF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍，本次調高係碩禾經櫃買中心於109年10月19日公布為處置有價證券（處置期間為109年10月20日至11月2日），期交所依規定調高碩禾期貨契約（NGF）所有月份保證金適用比例，自109年10月21日（證券市場處置生效日次一營業日）該契約交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於109年11月2日該契約交易時段結束後恢復為調整前之保證金，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。