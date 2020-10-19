紓困案加速 台指期攻克12,900點

美國眾議院議長佩洛西18日表示，對於在11月3日大選前夕通過紓困保持樂觀態度，但仍設下最後48小時的「最後通牒」，兩黨間巨大的分歧要在短時間內達成共識似乎有著不小的挑戰，但美股與台指期夜盤19日皆表現出正面肯定。

以總體經濟角度，大陸19日公布第三季國內生產毛額（GDP）年成長4.9％，雖不如市場原先預期的5.2％，但自第二季恢復正成長後，今年前三季的累計成長率終於由負轉正，顯示大陸在防疫成效與經濟復甦上仍有顯著成果。

美國四大指數19日早盤全數收紅，惟本周進入科技股財報密集周，盤後將由科技巨頭IBM開出第一槍，台灣期交所內的道瓊指數期貨及那斯達克100指數期貨19日雙雙下跌55點與26點，僅標普500指數期貨上漲3.75點，顯見市場就疫情造成的財報衝擊問題上，態度仍顯保守。

台股方面，現貨19日由權值股領頭，以及蘋概股的強勢表現激勵下，終場上漲157點，收在12,908點，台指期夜盤不受美股期貨收黑影響，緊跟現貨走勢，成功收復12,900點大關，暫收12,906點，漲點13點。

期貨淨多單方面，外資19日續賣台股127.59億元現貨，並同步加碼 24口期貨多單，未平倉淨部位約2.88萬口多單。