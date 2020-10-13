科技股盛宴來襲 台指期反應淡

美國兩大科技盛宴13日雙雙展開，包括蘋果iPhone12的系列新機發布會，以及亞馬遜一年一度的購物狂歡節，市場皆在關注其後續發展變化，四大指數13日早盤齊步收黑，台指期在缺乏利多助威下，同步下跌11點，暫報12,904點。

蘋果延宕數周的新機發布會將於美東時間13日下午1點（台北14日凌晨1點）正式登場，該款手機將成為蘋果發布的首款5G手機，儘管會前有消息稱美國5G布建問題，將導致用戶未能充分發揮5G效能，但法人認為對該款手機的銷售影響仍然有限。

另一大焦點則在亞馬遜為期2日的Prime Day購物狂歡節，在疫情與失業率等問題還未完全解決前，市場將其視為美國消費的風向球。蘋果與亞馬遜的股價13日分別下跌1.28％與上漲0.66％，走勢分歧。

美股財報方面，盤前美國藥廠強生、金融股摩根大通、花旗等企業紛紛公布上季度成績單，多數表現優於市場預期，然達美航空仍不敵疫情帶來的產業挑戰，單季每股大虧3.3美元，較市場預期的狀況更加惡劣。

美股四大指數13日早盤全數收黑，道瓊指數下跌0.18％，那斯達克指數、標普500指數及費半指數也均有1％以內的跌幅。台灣期交所內的道瓊指數期貨、標普500指數期貨及費半指數期貨則依序下跌137點、11.5點與41點。

台股方面，大盤13日多空關前拉鋸，族群個股漲跌分歧，尤其在國安基金退場的消息傳出後，直接引發部分恐慌賣壓，終場小跌8點，以12,947點作收。台指期夜盤雖一度翻紅站上平盤上方，但缺乏台積電ADR力挺下，目前小跌11點，回測12,900點大關。

期貨淨多單方面，外資13日續買台股14.79億元現貨，同步加碼1,926口期貨多單，未平倉淨部位約3.11萬口多單。