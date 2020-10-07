川普急轉彎 台指期攻破12,800點

美國總統川普6日推特發文喊卡紓困案談判後，不到24小時時間劇情再度180度大翻轉，川普釋出願意簽署獨立刺激法案的意願，美股聞訊後四大指數7日齊步走高，台指期也領先衝破12,800點整數關卡。

儘管美國聯準會（Fed）主席鮑爾6日在全美商業經濟協會（NABE）上發表演說，持續呼籲國會積極採取財政上的刺激措施以挽救美國經濟，但終究不敵美國總統川普的選前小動作，甫從新冠肺炎染疫裡恢復，川普6日突然要求其代表停止與民主黨進行紓困案的談判，直到11月3日大選勝選為止。

然而僅僅幾個小時內川普態度卻出現明顯轉變，不但宣布將簽署一份獨立的刺激性支票法案，也宣稱國會應通過250億美元的就業援助支持航空企業，此舉重新提振美股多方信心，四大指數7日均上漲逾1％外，那斯達克指數與費半指數更分別強彈1.35％、1.87％。

台股方面，大盤7日受惠聯發科、聯電領軍，配合落後補漲股的強勁表現，終場上漲0.33％，以12,746點作收，台指期夜盤更在美股大漲激勵下，率先衝破12,800點關卡，暫報12,816點，漲點62點。

期貨淨多單方面，外資7日續買台股57.37億元現貨外，同步加碼2,467口期貨多單，未平倉淨部位約3.01萬口多單。