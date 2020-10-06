短線不確定因素增 台指期觀望

美國總統暨共和黨候選人川普宣布確診後，再度為美國大選選情增添不確定因素，加上疫情與中美關係問題遲遲未解，美股6日儘管有紓困案協商好轉加持，道瓊指數小漲0.17％，但台指期夜盤觀望氣氛依舊濃厚，目前已由紅翻黑。

美國總統川普染疫後僅花3天就離開醫院，重新投入選舉活動，對此兩派人馬解讀不一，部分認為這對新冠解藥的開發進展給予莫大信心，或有助於川普選情；另派人認為川普無視疫情風險，恐遭來反彈聲浪，並無助於選情發展。

美股四大指數6日表現相對冷靜，道瓊指數與費半指數分別小漲0.17％、0.09％外，那斯達克指數與費半指數則各自下跌0.37％及0.1％。台灣期交所內的道瓊指數期貨上漲31點外，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨則各自下跌1.75點、3點。

台股方面，在台積電與高價IC設計族群領頭攻高下，多方氣勢熱絡，終場上漲1.24％，不但收復12,700點整數關卡，也同時站回月線及季線，惟雙十國慶假期前夕觀望氣氛濃厚，量能明顯不足，後續要持續攻高困難度較高，台指期夜盤率先回跌21點，暫收12,656點。

期貨淨多單方面，外資6日續買台股93.69億元現貨外，同步加碼205口期貨多單，未平倉淨部位約2.5萬口多單。