嚇爆！油價又狂殺 兇手竟是川普驚天一句

新冠疫情持續延燒，油市需求前景黯淡，加上石油輸出國組織（OPEC）上月產量增加，拖累國際油價周四暴跌逾3.7%，殺破4字頭；周五（2日）傳出美國總統川普貼身顧問確診，緊接著川普也表示「自己開始自主隔離」。消息傳出後，油價續挫1.6%，最低來到38美元。

PVM石油分析師Tamas Varga表示，新冠疫情至今尚未受控，全球受感染死亡人數超過100萬例，市場對前景感到擔憂。投資人認為，疫情恐拖累經濟復甦的腳步，造成原油需求疲弱。

在供過於求的情形下，產油國持續增加產量引發市場疑慮。OPEC在9月的每日產量較上月增加16 萬桶，原因在於利比亞和伊朗的石油供應拉高。另有報導指出，沙烏地阿拉伯9月的日產量大增50萬桶，可能是觸發油價急挫的重要因素。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj指出，OPEC +減產進入第6個月，成員國迫不急待提高產量，令人質疑「產油國還能減產多久」，任何不遵守減產承諾的行為都是油市致命傷。

周四紐約原油期貨重挫3.73%（或1.5美元），收在每桶38.72美元；布蘭特原油期貨大跌3.23%（或1.37美元），收在每桶40.93美元。

（中時新聞網 吳美觀）

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