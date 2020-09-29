訂單穩增 敬鵬H2吃補

全球汽車市場逐漸復甦，汽車板需求增溫，法人指出，汽車板大廠敬鵬（2355）跟隨客戶下單、備貨積極，訂單狀況回穩，稼動率也同步拉升至7成水準，預期車市脫離谷底帶動下，該公司第四季可望優於第三季，下半年亦將優於上半年。

從去年中美貿易戰開始，到今年新冠肺炎爆發，汽車板相關供應鏈都有不同程度的影響，以敬鵬上半年業績來看，在車市低迷的影響下，營收71.91億元、年減21.5％，稅後虧損0.8億元、每股虧損0.2元。公司表示，今年車市急凍並非產業常態，預期明年市況會比今年明朗，目前客戶需求不錯，後續保持觀察。

法人表示，汽車板佔敬鵬營收比重大，車市不佳，對營運影響就明顯，所幸車市已脫離谷底，業內人士也預期後續不會再更差，此外，敬鵬也在努力調整當中，像是拓展工業電子、泰國廠擴充多層板，爭取東南亞商機、汽車板新工廠認證等，整體來看狀況是漸入佳境，惟匯率因素及疫情的不確定性，仍要納入考量。

同業PCB廠競國（6108）日前指出，車市從去年開始嚴重下滑，今年下半年只緩步回溫，只會增加少量，不預設有大量訂單挹注，明年才會比今年慢慢增加。硬板大廠健鼎（3044）表示，汽車相關產品隨國外車廠復工、恢復拉貨，預期脫離谷底慢慢復甦，包括傳統車、電動車都有看到需求。

定穎（6251）提到，七月車市需求就有感受到跟隨國外車廠復工而提升，汽車板拉貨逐步增溫，加上其他產品線進入傳統旺季，對於後續營運保持審慎樂觀看待，此外，也看好電動車發展，除了在美系客戶持續有料號在打樣中，也有其他客戶加入，預期該領域產品未來將是不小的成長動能。

高技（5439）跨過傳統汽車板直切新能源車，跟隨客戶發展，以電動汽車、電動機車為主，公司表示，今年受到疫情影響，成長相對較低，不過下半年車廠解封、復工率拉升，新能源車出貨陸續恢復，目前高技新能源車客戶有北美一線大廠及歐系客戶，日本市場亦有機會開發成功，雖然目前新能源車佔營收比重不高，但看好未來成長潛力可期。