節前避險 台指期拉回平盤

台股29日延續前一日漲勢，再度開高衝高，惟在上檔9月24日空方缺口壓力依舊沉重下，加權指數一路拉回平盤附近震盪整理，成交金額則縮減至1,673億元，終場收在12,467點，台指期日盤同樣回至平盤附近，收在12,421點，小漲6點。

專家指出，中秋連假前夕僅剩一個交易日，隨避險賣壓持續出籠，短線成交量明顯不足，台股以高檔區間震盪格局看待。

在籌碼面上，三大法人觀望氣氛轉濃，29日整體賣超12億元，其中，投信買超2.87億元、自營商買超3.88億元，而外資對現貨賣超18.74億元，期貨淨多單加碼1,888口，未平倉口數升至23,537口。三大法人淨空單減少1,346口至1,269口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5,350口至17,136口。

價差方面，台指期逆價差縮至46.73點，電子期逆價差擴至2.64點，金融期逆價差縮至1.74點。

在自營商選擇權淨部位上，目前以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為九千餘口，買權OI增量不增反減。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。

綜合以上，群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月、周選擇權中性依舊，整體籌碼面中性格局。技術面29日呈現電弱金強態勢，目前在台股各均線逐漸靠攏下，短線將在季線上下續作震盪整理格局。

加權指數29日震盪紅翻黑，終場收平盤附近小漲4.97點，永豐期貨指出，由於本周為中秋連假前夕，加上非農和失業率等數據將陸續公布，市場買盤多觀望，同樣預估台股短期呈區間震盪整理。