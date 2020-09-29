美股對沖配對組合 攻守皆宜

美國大選將近，選前或有維穩需求，最新美國維持利率於0～0.25％目標區間，超額準備金利率（IOER）保持0.1％不變，官員談話顯示，2023年之前不太會升息，美聯準會（Fed）主席鮑爾認為，未來前景仍不清晰明朗，危機安然過後將收回應急的融通工具，但日後即使升息，貨幣政策仍將會保持寬鬆。整體兼具防過熱泡沫與硬著陸危機，市場解讀偏向無利多或新意看待。

後市資金動能是否能持續？此時應該保持謹慎保守的態度，交易操作方面不宜過度冒險，甚至應當考慮資產避險為宜。

在投資組合操作佈局方面，面對10月份市場跌多漲少的行情，以對沖配對組合應對為佳，如以台灣期貨交易所商品之投資策略應用來看，買進那指100、賣出標普500進行對沖，相對操作個股或期貨指數來得風險低，配對交易有對沖保障抗衡緩漲急跌風險，市場投資人可以逐步參考布局，做好投資不必冒險追漲追高。

對沖配對組合也可應用於下檔風險偏高之市場中，以10月跌多漲少之行情月份走勢來看，倘若遇到中美對抗加劇或意外開打等不利因素出現，金融傳產跌幅恐將較科技類股大，此投資組合仍可有一定程度之表現，因此，在目前市場大幅震盪之驚驚漲格局中，投資人可多加留意台灣期貨交易所之美股對沖配對組合之應用。

隨美國11月大選接近，預期將有利於那指持續推升走高，並將優於標普500指數表現，相對有利配對投組的對沖組合。