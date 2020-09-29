上有壓下有撐 輕原油期貨區間震盪

市場預期，美國國會將通過新一輪刺激經濟計劃，市場情緒相對樂觀，惟新冠肺炎確診人數仍居高不下，限縮油價漲勢。石油出口國組織表示，明年首季產量很有可能略高於過去5年平均水平，然隨後將下滑。國際情勢方面，挪威傳出工人罷工問題，挪威石油和天然氣協會認為，若石油工人周三罷工，挪威的石油公司未來計畫關閉該國石油和天然氣產能22％，約當每日90萬桶的產量。

近5個交易日將有相當多重要的數據將公布，如9月30日美國石油協會（API）、美國能源資料協會（EIA）先後公布美國上周庫存（原油、汽油、精煉油）變化；10月3日油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes）將公布美國當周活動原油鑽井平台數量。

在技術分析方面，以美國紐約商業交易所（NYMEX）輕原油期貨來觀察，截至9月28日，輕原油期貨9月21日遭遇季線反壓，回測先前盤整區間上緣支撐力道，留下帶下影線長黑K，近期震盪整理逐步走高，在上方有壓下方有支撐的盤勢下，投資人可以區間震盪來看待後市。

臺灣期貨交易所（期交所）在2018年7月2日發行布蘭特原油期貨後，成功邁出與全球商品期貨市場接軌的一大步。另外，新推出的布蘭特原油期貨經期交所設計，較英國倫敦國際金融期貨交易所（NYSE Liffe）的同質性商品，具備無需透過複委託即可以國內期貨帳戶交易、採新台幣計價無需換匯、提供國人油價變動之避險管道、交易時間涵蓋主要油市波動時段、合約規模較小等五大特色，更適合欲參與原油行情的臺灣投資大眾。