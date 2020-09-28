美股跳回月季線 台指期攻高

美股歷經上周一路重挫後，緊接而來是29日的美國總統候選人首場辯論會，雖法人預計買盤量能將持續收斂，但逢低介入的投資人仍撐起整個市場，道瓊指數28日早盤率先跳回月、季線之上，激勵台指期夜盤同步攻高。

美國總統大選日越來越接近，政治因素也逐漸走向舞台正中央，兩黨候選人首場辯論29日召開前夕，美國總統川普搶先提名最高法院大官人選，將由保守派的巴雷特出任，雖民主黨候選人拜登強烈反對選前提名大法官，但似乎無濟於事，若參議院10月底全院表決通過，將使保守派在最高法院的優勢擴大至6比3，此舉將牽動美國未來公共政策與爭議性議題的政治走向。

然而搶短的投資人對於美股重挫仍是見獵心喜，在短線資金助推下，四大指數延續25日反彈，道瓊指數28日上漲1.56％外，那斯達克指數、標普500指數及費半指數也均有逾1％漲幅。台灣期交所內的道瓊指數期貨、標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨目前漲點則依序暫報160點、18.75點與69點。

台股方面，受惠美股止穩反彈與摩台指29日拉高結算激勵，三大法人齊步轉買，現貨28日由權值股與大型電子股帶領，終場上漲229點，漲幅1.88％，以12,462點作收；期貨夜盤則目前上漲22點，暫收12,437點。

期貨淨多單方面，外資28日轉買台股101億元現貨外，反手減碼1,233口期貨多單，未平倉淨部位約2.16萬口多單。