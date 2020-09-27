需求疲弱 國際原油續下探

OPEC發布9月報告，印度及其他亞洲國家經濟復甦低於預期，2020年全球石油需求將減少每日946萬桶，較上月預期減少每日40萬桶，為連續第二個月，下調今年全球原油需求預期。

同時預計2021年需求將回升至每日9,686萬桶，但是這依然低於新冠疫情前2019年的需求9,969萬桶。OPEC月報，第三季對於OPEC原油需求為每日2,547萬桶，OPEC在7月以及8月平均日產量為2,366萬桶，第三季原有可能轉為供不應求。

OPEC+主要產油國仍保持每日減產770萬桶，但有些成員沒有達到上述減產標準，要求先前未做到減產承諾的國家，必須補償性減產，以補償5～7個月超過的產量，因此，將會向伊拉克和阿聯酋還有其他執行不當的國家施壓，OPEC和其他盟友國透露，若10月市場持續走弱，不排除進一步召開特別會議。

IEA發布9月度報告，因新冠疫情升溫，削弱航空需求，也下調2020年需求預期，預計今年全球原油需求為每日9,170萬桶，低於上次預期值每日9,190萬桶。同時保持2021年需求預期每日9,170萬桶不變。美國原油庫存從6月底高點5.4億桶以來，開始呈現下降態勢，EIA公布9月18日當周美國原油庫存下降163.9萬桶至4.94億桶。

CFTC中的輕原油大額交易人顯示，投機者持倉淨多單持續下降，避險者淨空單大幅減少，顯示投機者、採購、生產或銷售原油的廠商，皆認為未來價格上升空間不大。

自從WTI原油由負油價飆升至每桶40美元左右後，就開始呈現橫盤整理，但受到需求疲弱影響，油價向下跌破季線，月跌破季線呈現死亡交叉，且開口持續擴大，若價格無法在短時間內無法站穩月均線之上，則需保守看待輕原油價格的表現。