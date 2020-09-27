確診病例上升 生技類股熱度不減

新型冠狀病毒的全球確診病例還在持續攀升，而隨著秋、冬季節逼近，新冠病毒恐與流感病毒一併流行，造成第二波的疫情發展。另外英國24日新增6,634例確診病例，創下該國單日最高紀錄，顯示歐洲第二波感染期已經開始。

不過，新冠肺炎疫苗研發情形，也有傳出好消息，嬌生公司旗下的新冠疫苗進入最後的第3階段臨床試驗，是全球第10家疫苗進入第3階段試驗的藥廠。不過，在疫苗正式問世之前，生技醫療類股市場熱度不減，勢必會帶動相關概念股的成交量，讓生技類股市場有避險及資金運用的需求。

臺灣期貨交易所於今年6月8日上市「臺灣生技期貨」及「臺灣永續期貨」，其中，臺灣生技期貨成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦的產業，另外還有波動性高的特點，有潛在避險及交易需求。

臺灣生技期貨契規模約23萬，而保證金為新台幣21,000元，槓桿約為11倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨跌破所有均線，而均線呈現空頭排列，上方壓力沉重，短線建議投資人先以中性區間看待臺灣生技期貨。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。