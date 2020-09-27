市場觀望 期貨逆價差收斂

台股25日開高走低震盪，早盤一度站上12,300點，但隨後賣壓湧現，一度大跌逾百點，指數大洗三溫暖，而後在金融股回穩下，加權指數終場下跌31.47點，跌幅0.26％，收在12,232.91點，成交金額為2,122.69億元，周線下跌642.71點。

三大法人合計賣超56.99億元，其中，外資賣超2.87億元、投信賣超9.5億元、自營商賣超44.64億元。

台指期上漲15點至12,195點。價差方面，台指期逆價差縮至37.91點，電子期逆價差縮至2點，金融期逆價差縮至4.18點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少7,301口至2,380口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加8,546口至23,990口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少6,577口至21,750口。

永豐期貨指出，就權值股來看，台積電走勢仍為貼息，尾盤有買盤進駐，小漲0.24％，大立光則於盤下震盪，跌幅達2.04％，聯發科更跌破600元關卡，紅翻黑收在585元，目前市場觀望氣氛濃厚，加上外資轉趨保守，疫情和中美衝突等不確定因素仍在，預期大盤將呈弱勢震盪整理格局。

自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，買權OI大於賣權OI差距為3,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI總量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

群益期貨指出，外資期貨淨多單呈現大增，自營商選擇權中性偏空格局，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面部分，台股持續測試8月20日低點，短線一旦再跌破該支撐位置，短線台股將再放量往下加速走跌。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期大盤受諸多不確定等因素干擾，而出現下跌，但漲多拉回及美國大選前的波動，仍屬合理。實際上，迄今並未看到基本面有出現結構性改變，在寬鬆貨幣政策下，有利支撐台股資金行情。