元大原油正2淨值太低 預計10/5申請下市

台股首檔原油期貨槓桿ETF元大S&P原油正2 ETF（00672L）距離9月30日寬限下市期限將屆，淨值仍無法回到2元，元大投信指出，預計在10月5日申請下市，終止信託契約。

元大S&P原油正2 ETF因今年4月20日西德州原油期貨發生負油價異常事件，以至淨值大幅滑落，元大投信指出，10月1日起該石油ETF將恢復適用近30個營業日基金平均單位淨值累積跌幅達一定比率即申請終止信託契約規定，目前還剩下最後3個營業日。

元大投信表示，由於10月1日碰上中秋連假，原應10月首個營業日就申請下市的元大S&P原油正2，預計將在10月5日遞件申請終止信託契約，在接獲核准終止信託契約，同日元大投信將發函證交所申請下市。

元大投信提醒投資人應注意元大S&P原油正2下市風險，與基金未來確定終止信託契約後，集中市場可能出現流動性風險與價格風險。

元大投信表示，針對元大S&P原油正2面臨終止信託契約風險，投資人如何處理手中持股部位有兩方式。一為下市前自集中市場賣出，交易價格由投資人自行決定，個人掌握程度較高且2日內款項即入帳。

其次，若下市前未賣出，必須待清算程序完結後，方可取回以投信處理部位後的淨值返還價格，且取得款項時間至少需到元大投信收到終止信託契約核准函後42個營業日，所需時程較久。

元大投信建議投資人應確切了解兩種方式差異，評估自身需求選擇較適切方法進行。