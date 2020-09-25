買盤觀望 台指期夜盤震盪走跌

美道瓊指數25日盤中下跌百點，未脫修正整理型態，台指期夜盤交易觀望氣氛濃厚，盤中指數下跌35點，暫報12,160點，成交口數2.94萬口，市場持續反應新冠肺炎疫情升溫、美國總統大選進入關鍵倒數時刻，以及美國會兩黨對新一輪紓困法案依舊意見分歧，導致避險情緒升溫。

法人指出，目前國際股市短期承壓，台灣雖然新公布經濟數據已有改善，資金動能也相對無虞，但季底前法人操作態度轉為保守，美股在大選前繼續整理機率也高，對短期台股轉強幫助不大。

凱基投顧表示，大盤25日收盤12,232點，已跌落周四大量黑K低點12,264點之下，導致搶反彈套牢籌碼增加，預估短期空方缺口將難以迅速封閉，近期跌破12,144點可能性相當大。研判大盤若進一步失守12,144點，將使中期頭部型態形成。

此外，近期美元指數走揚，引發資金回流美國，成為外資大幅賣超台股的關鍵因素，美元指數自9月1日見到波段低點後開始彈升，目前走勢已打出近2個月的頭肩底型態，短期易漲難跌，預估外資調節台股也恐將持續，在盤勢見到止跌跡象之前，操作建議保守應對。

另在國外期貨商品交易部分，美國道瓊期貨盤中下跌272點，成交價26,611點，成交口數2,848口；美國標普500期貨下32點，指數來到3,224點；美國那斯達克100期貨下跌39點，暫報10,906點，表現同步走疲。