初請失業成最後稻草 台指期續跌

當美國政治風險逐步走向舞台正中央，原先漲多的科技股紛紛成為市場拋售對象，美股連日探低，24日更受初請失業金人數意外翻升影響，美股道瓊指數回測年線支撐，台指期也無法倖免，同步面臨萬二保衛戰。

距離11月美國總統大選接近，兩黨鬥爭越演越烈，從原先國會紓困法案，蔓延到最高法院大法官提名，同時美國總統川普23日更拒絕給出政權和平轉移的承諾，等同對政壇與股市雙雙投下震撼彈，進一步加深市場恐慌，導致賣壓在大選前夕提前出籠，四大指數萎靡不振。

美股道瓊指數24日早盤再度下跌0.72％，收在26,570點，距離年線僅剩百點左右距離，那斯達克指數與標普500指數也在見到高點後，走勢一路翻轉向下，目前分別走跌0.02％與0.13％。反觀台灣期交所內的道瓊指數期貨與那斯達克100指數期貨顯得相對樂觀，目前漲點各自暫報24點與101點，標普500指數期貨則下滑0.25點。

台股方面，現貨24日在恐慌性賣壓大舉出籠，以及三大法人聯袂賣超下，終場重挫319點，跌幅2.54％，直接摜破季線並留下一個跳空缺口與實體黑K棒，台指期夜盤延續現股跌勢，目前下跌20點，暫收12,160點。

期貨淨多單方面，外資24日大賣台股437.31億元現貨外，反手加碼1,979口期貨多單，未平倉淨部位約1.54萬口多單。