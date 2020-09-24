憂疫情再起 汽油價格估下週不調 柴油漲0.1元

依據中油浮動油價公式計算，預估28日起，汽油價格將不調整，柴油每公升約調漲0.1元。

熱帶風暴導致美國墨西哥灣鑽油平台暫時關閉，加上美國政府報告顯示蒸餾油庫存下滑程度創3月以來最多，帶動國際油價走揚，然而部分國家疫情升溫，市場再度憂心經濟從疫情中復甦的速度，使油價漲幅受限。

23日紐約市場西德州中級原油11月交割價上漲13美分，來到每桶39.93美元，倫敦市場北海布倫特原油11月交割價上漲5美分，來到每桶41.77美元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽油零售價格不調整、柴油零售價格每公升約調漲0.1元。

如依預估，92無鉛汽油零售價每公升為22.2元、95無鉛汽油每公升23.7元、98無鉛汽油每公升25.7元、超級柴油每公升19.7元，實際價格依中油27日公布為準。

根據中油官網，累算至9月23日的7D3B（70%杜拜30%北海布倫特）週均價為41.24美元，較上週40.75上漲0.49美元。新台幣兌美元匯率29.192元，較上週29.327元升值0.135元。

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