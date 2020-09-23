國會聽證撐美股 台指期平盤觀望

美國聯準會（Fed）主席鮑爾與美國財政部長梅努欽在國會聽證會中，雙雙表態力挺新紓困計畫，強調在整體經濟前景布滿迷霧的狀況下，將更依賴政府行動，因此呼籲國會積極推行，美股四大指數23日漲跌互見，台指期夜盤也在平盤震盪。

歐洲新冠肺炎病例激增，加上美國總統大選前夕，最高法院大法官金斯伯格辭世，皆對國際股市帶來負面影響，歷經大幅度回檔後，美股買盤轉趨保守，所幸財政官員在國會聽證力挺刺激法案外，道瓊指數23日也在挾帶亮眼獲利表現的耐克為首下，個股陸續點放，早盤開高大漲逾百點，目前暫報27,434點，漲幅0.54％。

耐克22日盤後公布上季度財報，受惠線上銷售額飆升82％，成功抵銷實體店面暫時關閉造成的影響，單季毛利率攀至44.8％，帶動稅後淨利達15.2億美元，每股盈餘0.95美元，股價23日早盤續漲8.57％，收在126.68美元。

至於那斯達克指數、標普500指數與費半指數23日早盤同樣在平盤附近游移，台灣期交所內的道瓊指數期貨與那斯達克100指數期貨分別下跌78點與59點，僅標普500指數期貨小漲3.25點。

台股方面，現貨23日雖有聯電與聯發科作為撐盤要角，仍不敵三大法人齊站賣方，終場跌破12,600點支撐，收在12,583.88點，台指期夜盤則收在平盤附近。期貨淨多單方面，外資23日續賣台股119.53億元現貨外，反手加3,108口期貨多單，未平倉淨部位約1.35萬口多單。