避險熱 期貨交易量噴出

歐洲新冠疫情加速惡化，匯豐等五大跨國銀行爆出洗錢弊案，美股道瓊指數21日一度重挫900點，台股22日也如過山車，指數回測季線支撐，期貨市場成為避險天堂，期交所董事長吳自心指出，期貨成交口數有望在9月突破去年交易量2.6億口，11月底突破3億口，挑戰歷史新高紀錄。

台灣期貨交易口數歷史天量出現在2018年的3億808萬口，今年因美股及台股表現強勁，具避險用途的期貨交易大爆發，總成交口數有望突破新高。

吳自心分析，今年期貨市場熱絡的原因有二：一是台灣期貨市場發展日漸成熟，有近300項商品掛牌交易，交易量也逐年飆高。2020年1～8月日均量達145萬口，相較於往年最高日均量125萬口，今年日均量有機會創下歷史新高，且預計11月底交易口數即可提前突破3億口，並挑戰歷史新高紀錄。

二是新制度、新商品的推出，期貨商品盤後交易制度2017年5月15日上線，夜盤當年占比為10％，2019年起受到中美貿易衝突影響，市場波動加劇，推升夜盤交易需求，2020年截至8月底，夜盤日均量37萬口，占日盤同商品比值已達38％。

近日因美國總統候選人民調差距縮小至7％，選情緊繃，美股四大指數震盪起伏，21日台灣期貨夜盤成交口數高達62萬口，其中，美國道瓊期也達8,896口，那指100期貨也有5,368口，台灣期貨夜盤市場已成為交易人於歐美市場開盤後的避險途徑。

吳自心表示，期交所2019年推出美國那斯達克100指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨等商品，滿足國人交易美股科技類股及國內中小型股票需求，2020年6月8日推出「台灣永續指數期貨」及「台灣生技指數期貨」，下半年將再接再厲，推出另一檔新商品──富時100指數期貨，預計11月底上市。

為提升店頭衍生性商品交易安全、效率及透明度並與國際監理制度接軌，政府已明定店頭衍生性商品強制集中結算法源，期交所也正著手建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，降低交易對手風險、提高交易透明度。

此外，為防範交易人錯誤下單、胖手指、及盤中委託簿流動性瞬間失衡而產生價格異常波動，期貨市場動態價格穩定措施自2018年起分階段實施，2019年適用於所有股價指數期貨及台指選擇權等主力商品，2020年6月8日進一步納入匯率期貨及ETF期貨。

吳自心表示，期交所將持續研議下一階段將個股期貨納入動態價格穩定措施實施範圍，預期將囊括範圍將涵蓋98％的期貨商品。