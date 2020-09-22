美股跌勢暫緩 台指期同步煞車

美股受大型銀行洗錢醜聞及歐洲疫情擴大影響，歷經周一驚魂記後，四大指數22日早盤齊步回穩，市場轉向觀望晚些時刻美國聯準會（Fed）主席鮑爾及美國財政部長梅努欽在國會的談話，台指期夜盤小幅回彈2點，暫報12,511點。

鮑爾的貨幣政策立場鮮明，因此市場焦點更集中在梅努欽身上，尤其美國新紓困案停滯不前，近期最高法院大法官金斯伯格又不幸逝世，兩黨在爭取新任人選下，勢必將激起新一輪的政治角力，無助兩黨在新財政刺激政策上達成共識，法人更認為最高法院大法官的離世，恐對美國大選帶來更大的不確定性，導致短線上對股市造成巨大壓力，因此梅努欽的談話顯得格外重要。

美股那斯達克指數與標普500指數22日暫時小幅收漲，道瓊指數則下跌0.09％，暫收27,123.9點；費半指數走跌0.58％，暫報2,141.7點。台灣期交所內的道瓊指數期貨、標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨則顯得相對樂觀，目前漲點依序暫報68點、12.25點與95點。

個股方面，眾所矚目的特斯拉「電池日」將在台北時間23日凌晨正式開幕，電池一直被視為電動車發展最重要的關鍵零組件，因此市場都在期待作為電動車龍頭的特斯拉在以「電池」為主題的發布會上，是否釋出新的突破性技術，然其執行長馬斯克21日卻提前在推特上澆出一桶冷水，表示新品最快也要2022年才能實現大規模生產，導致特斯拉股價目前下跌3.98％，暫以431.5美元作收。

台股方面，現貨22日受美股拖累下跌1.17％，以12,645.51點作收，盤面綠油油一片，所幸美股的止跌回穩也連帶激勵台指期的表現，夜盤成功站穩腳跟小漲2點。期貨淨多單方面，外資22日續賣台股94.09億元現貨外，同步減碼347口期貨多單，未平倉淨部位約1.2萬口多單。