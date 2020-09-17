Fed維持近零利率 推升金價

美國聯準會（Fed）宣布利率按兵不動、2023年底前維持近乎零利率，激勵美股道瓊延續漲勢，但科技股拖累之下，標普、那指與費半等三大指數終場收黑。

另一方面，Fed預測，美國經濟自新冠危機中復甦的力道將加速，全年GDP萎縮3.7％，遠優於6月份預測的衰退6.5％。

Fed主席鮑爾於記者會上表示，希望國會能提供更多刺激措施，但Fed並非沒有彈藥，Fed擁有大量工具來刺激經濟。而中美關係緊張是股市的未來潛在風險之一。

目前美股三大指數期貨的技術面來看，自從9月初大陸展開反擊之後，美股走勢開始回檔，尤其那指最為弱勢，若那指再次跌破9月9日的低點的話，則美股將繼續回檔。

黃金期貨部分，連續第三日上漲，在Fed宣布計畫維持貼近零的利率，直到2023年底，振奮金屬長期投資者信心後，再次推升黃金價格。目前黃金走勢在1,915～2,020箱型震盪（以12月合約走勢來看），後勢可觀察有無突破此箱型。

油價部分，原油期貨價格上漲，WTI原油價格重返40美元以上，因EIA數據顯示，上周美國原油庫存意外大減，同時Sally颶風導致墨西哥灣產量縮減的程度加劇。目前輕原油走勢屬反彈走勢，短線壓力在41元左右，41元暫不上的情況下，技術面仍較為偏空。