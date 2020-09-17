FOMC吹中性風 留意美股對沖組合

最新美國FOMC會議結果以8:2票數通過，維持利率於0～0.25％目標區間，超額準備金利率保持0.1％不變，利率點陣圖顯示2023年之前，不太會升息，聯準會（Fed）同時上調對今年的經濟增長預期。

FOMC短期容許通膨適度高2％，目標求長期平均通膨達到2％、以及長期通膨預期保持在2％，FOMC會議顯示將保持寬鬆的貨幣政策直到預期結果發生。

Fed主席鮑爾會後談話認為，經濟復甦優於預期，但未來前景仍不清晰明朗，危機安然過後，將收回應急的融通工具，但日後即便升息，貨幣政策仍將會保持寬鬆，整體而言，兼具防過熱或硬著陸危機，市場解讀為中性看待。

全球加緊為新冠疫情的疫苗研發，區域封鎖的同時也帶來經濟停滯，美國、日本、歐盟等三大經濟體的央行，紛紛相繼投入無限的貨幣寬鬆政策行列，FOMC會後市場表現，美國那斯達克指數由漲轉跌，高科技股出現獲利了結賣壓。

由於先前游資追捧科技股，造成過熱，加上市場分拆股票後法人大戶出場散戶進場，籌碼面產生相對鬆動不穩定變化，投資人對於FOMC的中性風向保持高度謹慎，顯然已衝擊到市場的多方信心或警戒心，此時此刻全球資本市場呈現驚驚漲的格局或將改變。

在投資組合操作布局方面，富邦期貨建議，仍將以對沖配對組合應對目前市場行情為佳，如：以台灣期貨交易所商品投資策略應用來看，買進那指100賣出標普500進行對沖。

隨著美國11月大選的接近，只要疫情推升宅經濟需求增長，預期將有利於那指持續走高，並且會優於標普500指數表現，相對操作個股或期貨指數，來得風險低，配對交易有對沖保障抗衡緩漲急跌風險，市場投資人可以逐步參考布局，做好投資不必冒險，追漲追高。

對沖配對組合，也可應用於下檔風險偏高之市場中，以近期之行情走勢來看，倘若遇到中美貿易戰開打不利因素出現，金融傳產跌幅恐將較科技類股大，此投資組合仍可有一定程度表現，因此，在目前市場大幅震盪的驚驚漲格局中，投資人可多加留意台灣期貨交易所美股對沖配對組合應用。