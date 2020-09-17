回測多方缺口 台指期震盪整理

美國聯準會宣布利率按兵不動，美股再度出現回檔，拖累亞股17日走勢，台股以低盤開出，台積電除息呈貼息走勢，一路震盪走低，終場加權指數下跌104.02點，跌幅0.80％，收在12,872.74點，成交金額為1,895億元。

三大法人合計賣超142.38億元，外資賣超99.73億元、投信賣超9.07億元、自營商賣超33.57億元。

台指期下跌87點至12,816點。價差方面，台指期逆價差擴至-57.74點，電子期逆價差擴至-3.61點，金融期逆價差擴至-5.49點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5,824口至3,656口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少8,306口至24,222口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加10,978口至-18,311口。

永豐期貨指出，台股目前高檔區間震盪，加上本周重要事件較多，市場資金氛圍也較為偏向觀望，短期量能未放大下，預估震盪整理格局將延續。

目前台股正測試9月16日多方缺口支撐，一旦跌破台股將回測月線支撐。

自營商選擇權淨部位，目前轉以賣買權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。

近月選擇權籌碼呈中性格局，賣權OI大於買權OI差距9,000餘口，買權賣權OI增量皆無明顯表態。周選方面，買權賣權OI增量皆積極互不相讓，目前選擇權多空持續拉鋸。

群益期貨指出，外資期現貨同步做空，自營商期權中性偏空，月、周選呈現中性，整體籌碼面中性格局。期指月結算過後，台積電帶頭轉弱，目前電子權值熄火無買盤湧入，短線台股以高檔震盪格局看待。