黃金期貨再創9月新高 專家：還會再漲

本周超級央行周，市場預期當前寬鬆環境將持續，此態度給予貴金屬價格支撐，紐約12月交割黃金期貨價格連2交易日都上漲，收每盎司1966.20美元，創9月最高。專家認為，待周三聯準會(FED)給出明確的通貨膨脹指引，就會進一步推動金價上漲。

儘管收高，但盤中由於有美國國債收益率上升、美股上漲干擾，抑制金價上漲動力，最終漲幅僅0.1%。12月白銀期貨則上漲0.4%，收每盎司24.494美元。

GodMining公司常務副總裁賴特(Jeff Wright)說：「市場上有很多影響金價上漲的不利因素。今天各種經濟數據好壞各半，8月工業產出數據雖低於預期仍是正值，9月紐約製造業指數則在預期之上。而且投資人還必須考慮明天FED會議結果。」

除FED外，英國、日本央行也會在周四公布貨幣政策會議決議。賴特說：「我們需要FOMC(聯邦公開市場委員會)發布明確聲明，清楚給出通膨指引。如果如同預期立場是鴿派(繼續支持量化寬鬆)，就會推動金價上漲。」

（中時新聞網 王毓健）

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