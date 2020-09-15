蘋果秀肌肉 台指期攻破12,900點

眾所矚目的蘋果秋季發表會將在台北時間16日凌晨1點登場，雖根據已釋出的消息來看iPhone12或將缺席，但iPad Air4、Apple Watch6等其餘新品仍吸引市場目光，美股四大指數15日早盤全面上漲，台指期夜盤也一舉衝破12,900點整數關卡。

美國公布8月工業生產按月增長0.4％，遜於預期的1％；反觀8月進口物價按月成長0.9％，優於預期的0.5％，經濟數據表現差強人意。美國聯準會（Fed）15日將召開為期2日的利率決策會議，市場對Fed維持利率現狀抱有共識，而將焦點放在Fed主席鮑爾17日會後談話釋出的訊息變化。

美國四大指數15日由蘋果領軍科技股助威，齊步攻高，蘋果股價目前暫報117.03美元，漲幅1.5％，那斯達克指數、標普500指數與費半指數上漲逾1％，道瓊指數則走揚0.61％，暫收28,163點。

台灣期交所內的道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨15日暫時依序上漲134點、20.75點與118點。

台股方面，新台幣匯率突破近2個月的29.5字頭防線後，15日續創近29個月新高，資金行情源源不絕，帶動現貨15日在台積電等蘋概股輪動表現下，終場上漲0.45％，以12,845點作收。

台指期15日夜盤延續現股漲勢，盤中一舉衝破12,900點整數關卡，目前漲幅微幅收斂，暫報12,898點，漲點55點。期貨淨多單方面，外資15日續買台股58.59億元現貨外，反手減碼380口期貨多單，未平倉淨部位約2.92萬口多單。