美紓困案遭駁回 台指期走低

美紓困案闖關失敗，兩黨要在11月的美國總統大選前再搬出新的刺激法案困難重重，美股10日尾盤賣壓再度湧出，科技股重拾跌勢，四大指數跌幅皆逾1％，連帶拖累台股期現貨11日早盤震盪走低，量能恐持續萎縮。

美國10日公布上周初領失業金人數不降反升，小幅上調至88.4萬人，加上續請失業金人數同步攀高至1,338.5萬人，以及共和黨提出的「縮小版」救濟案進行闖關參議院，最終由52張反對票對47張贊同票遭到駁回，失望賣壓全面出籠。

美股四大指數10日尾盤向下溜滑梯，道瓊指數與費半指數分別下跌1.45％、1.47％，那斯達克指數與標普500指數各自更有1.99％與1.76％的跌幅。台灣期交所內的道瓊指數期貨、標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨11日延續現貨跌勢，目前依序下跌335點、44.5點與163點。

台股在美股高檔承壓，以及投資人居高思危的意識下，連續6個交易日處在月線之下，短線走勢持續疲弱，目前現貨小跌0.1％，台指期同步下跌29點，暫收12,669點。

櫃買指數11日早盤也並未好過，雖一度翻紅但隨即震盪走低，目前走跌0.22％，櫃買指數期貨、富櫃200指數期貨各自上漲0.05點與下跌15點。至於台灣永續期貨與台灣生技期貨目前分別下滑17點、33點，暫報6,342點及4,650點。