美紓困案僵局鬆動 台指期續彈

雖然美國10日公布的上周初領失業金人數並不如市場預期樂觀，但在兩黨將再次對紓困案進行投票的利多下，美股仍由科技股領頭，四大指數10日全面收漲，連帶台指期夜盤領先現貨收復12,700點整數關卡，漲點暫報25點。

美國上周初領失業金人數不降反升，小幅上調至88.4萬人，加上續請失業金人數同步攀高至1,338.5萬人，導致失業率恐持續居高不下的聲音再度浮上檯面，所幸美國參議院即將對共和黨提出的5,000億美元救濟案進行投票，儘管多數人並不看好，認為這與民主黨堅持的規模仍有巨大落差，但紓困案僵局的首度鬆動仍給股市帶來莫大信心。

此外，歐洲央行10日宣布將維持利率不變，同時上調全年度的國內生產毛額（GDP）預估值至-8％，歐洲央行行長拉加德更對2021年通膨轉正深具信心，連帶提振股市多頭表現。

美股道瓊指數10日漲幅暫報0.48％，收在28,074.5點，那斯達克指數同樣在歷經科技股大幅度回檔後，由特斯拉、蘋果、亞馬遜、輝達、臉書、微軟等巨頭齊步走揚帶動下，上漲1.22％，暫收在11,277.2點。台灣期交所內的道瓊指數期貨開低走高，目前小跌7點，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨則分別上漲11.25點與104點。

台股期現貨皆受美股科技股順利止跌反彈激勵，現貨10日率先走揚0.66％，收在12,691點，期貨夜盤成功延續漲勢，上漲25點，暫報12,724點，與現貨形成約33點的正價差。

期貨淨多單方面，外資10日轉買台股58.2億元現貨外，同步加碼3,308口期貨多單，未平倉淨部位約3.22萬口多單。