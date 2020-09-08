台股量縮 期貨開高震盪

財政部公布國內8月進出口數據，單月出口額高達311.7億美元，年增8.3％，創下歷年單月新高，為股市帶來正面助益，但美股7日因勞動節休市，台股8日早盤買氣略顯觀望，台指期則上漲53點，暫收12,633點。

國內8月進出口數據遠優市場預期，出口額創高主因在大陸廠商積極備貨，以及遠距商機爆發，配合傳統電子旺季所致，其中對香港黃金條塊出口值年增幅高達4.4倍，成為8月出口品項的意外亮點。

至於進口方面，在記憶體、處理器、半導體設備與小客車進口量增加下，8月進口額為247.1億美元，年增8.5％，進出口相抵後，8月合計出超64.7億美元。

然而下周華為禁令即將生效，美股與陸股近期表現也略顯疲態，導致台股攻高不易，盡管基本面利多頻傳，但法人認為，在短線轉弱疑慮正式釐清前，操作上不應過度追價。台股8日早盤持續在月線下震盪，目前小漲0.25％，收在12,633點，台指期則暫以12,633點作收。

櫃買指數8日早盤緊跟大盤走勢，開高後震盪走低，目前走揚0.2％，櫃買指數期貨、富櫃200指數期貨各自上漲0.4點與23點。至於台灣永續期貨與台灣生技期貨目前分別小漲30點、35點，暫報6,318點及4,655點。