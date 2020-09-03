美科技股俱疲 台指期由紅轉黑

美國公布上周初領失業金人數再次降至百萬人以下，且數據優於市場預期，支撐道瓊指數3日獨自收紅，其餘美股三大指數則受電子族群拖累紛紛走跌，那斯達克指數更有逾2％跌幅，連帶台指期3日夜盤由紅翻黑，跌破12,700點關卡。

美國上周初領失業金人數睽違三周再度降至百萬人以下水準，報88.1萬人，同步創3月14日以來新低，也優於市場原先95萬人的預期。儘管如此，科技股的漲勢卻出現停頓跡象，先前飆漲的特斯拉與蘋果3日分別下跌5.59％、3.11％，亞馬遜、輝達、微軟、臉書、超微、Google等個股也全數收黑。

美股四大指數中僅道瓊指數獨自收紅，3日上漲0.28％，暫報29,182.8點，那斯達克指數、費半指數及標普500指數則依序下跌2.04％、3.17％與0.73％。台灣期交所內的道瓊指數期貨上漲122點，暫收29,150點外，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨則雙雙走跌。

台股方面，現貨3日受惠低價股接棒演出，以及聯發科、台積電等半導體族群回神帶動，終場上漲0.46％，收在12,757.97點，然台指期夜盤受美國科技股表現黯淡影響，目前暫報12,695點，跌點39點。

期貨淨多單方面，外資3日轉買台股108.52億元現貨外，同步加碼1,399口期貨多單，未平倉淨部位約2.86萬口多單。