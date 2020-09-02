川普民調上揚 台指期橫盤震盪

儘管美國2日公布小非農遠低市場預期，以及美國紓困案持續陷入僵局，但美國總統川普在共和黨全國代表大會過後，民調顯著回升，連任機會提升也為美股帶來強勁支撐，四大指數2日早盤全數收紅，台指期夜盤則於平盤震盪。

美國2日公布有「小非農」之稱的ADP非農就業數據，8月份新增人數為42.8萬人，儘管較前值21.2萬人大幅成長，但相比市場原先預期的95.7萬人明顯有段差距，顯見就業復甦的速度並不如市場預期樂觀。

此外，美國兩黨就紓困案仍舊無法達成共識，美國財務部長穆努欽拒絕議院議長佩洛西所提出的2.2兆美元規模的提議，離上輪紓困法案效期截束以來已過1個多月，市場持續關注兩黨何時能夠打破僵局。

而主要支撐美股持續走揚的主因除科技股火力足夠外，川普的民調上升也是原因，越來越多民調顯示雙方的差距縮小，甚至有川普領先的民調出爐。美股四大指數2日早盤全數收漲，那斯達克指數與標普500指數雙雙續創歷史新高外，道瓊指數也暫時有0.84％漲幅，收在28,886.6點。

台灣期交所內的道瓊指數期貨、標普500指數期貨2日分別上漲100點、6.75點，各自暫報28,840點及3,547點，那斯達克100指數期貨則逆勢下跌113點，暫收12,265點。

台股方面，現貨2日開高走低，終場小跌3.78點，收在12,699.5點，台指期夜盤持續走弱，雖盤中一度突破12,700點，但隨即回跌，目前暫收12,670點。期貨淨多單方面，外資2日續賣台股50.27億元現貨，卻反手加碼1,070口期貨多單，未平倉淨部位約2.71萬口多單。