台新金看好黃金保值 估美元短期走勢仍偏空

台新金今天表示，金價雖屢創新高，但下半年受疫情2次擴散的疑慮，美國聯準會對經濟前景看法保守，持續寬鬆貨幣政策，預料美元偏空走勢短期不變，可望繼續推升金價，黃金保值效應顯現。

台新金控今天上午發布新聞稿表示，黃金現貨8月創下每盎司2075.47美元的歷史最高價，強勁走勢一直是今年國際金融市場矚目焦點，若從嚴峻疫情造成市場大幅震盪的3月19日為基準點，至今金價已上漲超過31%。反觀美元指數，在同一段時間內，則是反向下跌12%。

台新金投資長簡展穎表示，黃金與美元的走勢，傳統上都有「負相關」的特性，通常在國際美元走弱的時候，黃金的保值效應會被顯現，吸引投資人買進。這從過去20年黃金與彭博美元指數的走勢，就明顯可見，尤其兩者從3月19日開始，一路「分道揚鑣」的走勢，更是鮮明地顯示其價格變化的差異性。

簡展穎分析，美元近期走弱，主要是因為美國聯準會（Fed）持續寬鬆的貨幣政策，而下半年2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情有2次擴散的疑慮，讓包括聯準會官員在內的經濟分析師們，對於美國經濟前景看法保守；此外，國際信評惠譽（Fitch Ratings）更在8月1日將美國的債務評級展望，從穩定下調至負面。

簡展穎說，雖然這還不至於引起市場對美元的信心潰散，讓美元全面崩盤，但仍有部分資金會以避險的角度，流向更為安全穩當的黃金。

黃金價格屢創歷史新高，簡展穎指出，那是因為美元走貶，讓其他貨幣的購買力增加；如果以其他貨幣來看黃金的價格，今年3月以來，黃金的上漲幅度其實並沒有那麼的高。

若以新台幣走勢計價的話，黃金自3月19日以來的漲幅為27%；以其他幣別來看，人民幣與歐元計價的黃金價格，分別漲幅也僅有27%、19%。

值得一提的是，簡展穎認為，今年美元走弱讓其他的貨幣購買力提升，黃金的價格對美元持有者以外的貨幣相對便宜，也可吸引到美元以外的貨幣持有者來投資。不過美元短期偏弱的因素，歸納將會是推升金價繼續往上的動力之一。

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