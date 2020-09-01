那指續創高 台指期挑戰12,600點

蘋果與特斯拉股票分拆首個交易日再度吸引大批投資人加碼進駐，分拆題材熱度不減，促使美股那斯達克指數在一片黑的美股當中竄出頭，終場續創歷史新高，反觀台股1日早盤反應平淡，台指期目前則面臨12,600點整數關口。

根據過去經驗，一旦分拆作業完成後，普遍股票價格都會因利多出盡而拉回，但面對歷史上第五次分拆股票的蘋果及首度分拆的特斯拉，投資人的加碼意願依舊濃厚。法人認為，蘋果在手機軟硬體領域具有不可撼動的地位，特斯拉則挾帶電動車、SpaceX等題材的想像空間，分拆後對於一般投資人更容易入手，對股價勢必有一定助益。

蘋果與特斯拉股價31日分別上漲3.39％、12.57％，各自收在129.04美元與498.32美元，成功帶領科技股齊步走高，亞馬遜、超微雙雙收紅，激勵美股那斯達克指數走揚0.68％，以11,775.5點作收，再度改寫歷史新高紀錄，相對走跌的道瓊指數、標普500指數與費半指數格外亮眼。

台灣期交所內的三大美股期貨中，道瓊指數期貨與標普500指數期貨1日早盤分別下跌288點及23.25點，僅那斯達克100指數期貨上漲83點，暫報12,140點。

台股方面，受蘋果與特斯拉的好消息激勵，包含台積電、大立光、貿聯-KY等兩大概念股1日紛紛走揚，率領大盤挑戰12,600點整數關卡，台指期目前則暫收12,590點、小漲1點。櫃買指數同步震盪，櫃買指數期貨、富櫃200指數期貨各自小跌1.3點與9點。

至於台灣永續期貨與台灣生技期貨目前分別小漲6點、下跌53點，暫報6,279點及4,773點。