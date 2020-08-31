臨9月魔咒 台指期回測12,500點

根據過去10年經驗，9月為美股表現最差月份，因此素有「9月魔咒」之稱，今年適逢美國總統大選，能否破除魔咒成為市場焦點，本周將先迎來美國聯準會（Fed）官員談話及重要經濟數據公布，台指期31日夜盤領先回測12,500點。

美國聯準會副主席克拉里達31日發表談話，認為聯準會雖提出新的框架指引，並不代表過去策略是無效的，而是低基礎利率和其他經濟的變化需要新的方向，同時負利率與控制殖利率曲線等方法當前沒有任何吸引力。

本周美股將公布一系列的經濟數據，包括「小非農」就業數據、上周初領失業救濟金人數、ISM非製造業採購經理人指數（PMI）、非農新增就業人數等，將持續牽動美股走向。

美股8月最後一個交易日表現平淡，道瓊指數下跌170點，暫報28,483點，標普500指數與費半指數雙雙收黑，反觀道瓊指數受惠蘋果與特斯拉分拆股票首度上線，股價分別暫報127.3美元與456.68美元，漲幅各自達2％、3.16％，激勵道瓊指數上漲39.5點，暫收11,735點。台灣期交所內的道瓊指數、標普500指數及那斯達克指數目前則依序下跌275點、14.5點與30點。

台股方面，現貨31日受MSCI季度調整影響，尾盤爆量470億元向下甩尾，加上外資大砍逾百億元，終場跌破12,600點支撐，台指期夜盤持續走弱，一度回測12,500點整數關卡，目前暫收12,516點。

期貨淨多單方面，外資31日續賣台股157.42億元現貨，並同步減碼2,570口期貨多單，未平倉淨部位約2.53萬口多單。