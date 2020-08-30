原油庫存減 多方格局不變

美國能源資訊署（EIA）公布，截至8月21日，美國原油庫存減少470萬桶，為連續第五周下降，且數據也顯示，庫欣儲油中心原油庫存小幅下降了約30萬桶。

但原油價格未能因此獲得大量支撐，因風暴對能源供應和需求面的衝擊程度，存在不確定性。

安全與環境執法局B（SEE）估計，墨西哥灣目前關閉了84.3％石油生產，與先前數字持平，但天然氣生產遭關閉的比例，則自60.9％下降至60.1％。不過，颶風勞拉登陸後，已減弱為熱帶風暴，市場預期在颶風勞拉席捲墨西哥灣和路易斯安那州前關閉的生產平臺，將能迅速復工，加上勞拉登陸後威力減弱，未釀成重大災情的情況下，紐約期油和布蘭特期油28日各跌0.8％和1.2％。

就技術面觀察，輕原油期貨價格持續沿著月線緩步上攻，多次回測月線皆能迅速站回，目前上檔則有年線反壓，維持區間震盪整理，因此在價格帶量跌破月線之前，整體多方格局不變，短線建議以中性偏多看待為宜。

而投資人可以透過期交所發行的布蘭特原油期貨參與原油行情，以新台幣計價的布蘭特原油期貨，保證金約一口63,000元，一個跳動（tick）為新台幣100元，且交易時間涵蓋夜盤，可完整涵蓋歐美等國際主要原油期貨市場交易時段，滿足市場交易需求。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。