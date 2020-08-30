多空拉鋸 台指期承壓

台股28日在台積電（2330）走弱下，指數震盪走低，最低跌至12,687.57點，隨後汽車零組件、太陽能、生技防疫等族群走強，終場加權指數下跌68.46點，以12,728.85點作收，跌幅0.53％，成交量2,096.54億元。

三大法人合計賣超61.06億元，其中，外資賣超62.46億元、投信賣超2.65億元、自營商買超4.05億元。

台指期下跌67點至12,691點。價差方面，台指期逆價差擴至40.85點，電子期逆價差擴至1.93點，金融期逆價差擴至6.24點。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,469口至4,120口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3,819口至27,859口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,730口至9,822口。

群益期貨指出，在量能無法明顯放大下，台股續作高檔震盪整理格局，短線待壓縮整理結束後，台股將再走出明顯波段趨勢。

自營商選擇權淨部位，以賣買權和買賣權作增量布局，期貨呈大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為2萬5,000餘口，賣權OI增量不增反減。周選方面，買權賣權OI總量呈拉鋸，目前多空皆無明顯表態。

群益期貨指出，外資期現貨同步作空，自營商期權中性偏多，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。在技術面上，台股收在月線附近位置，目前多空持續拉鋸，短線待三角收斂結束後，台股將隨量能放大打破目前區間僵局。

永豐期貨指出，台股28日一度大跌逾百點，跌破5日線及12,700關卡，顯示市場高檔轉趨保守，上方賣壓沉重，加上外資連續賣超，短期投資人須謹慎。